Турист из России покрылся сыпью после купания в бассейне тайского отеля

Россиянин подхватил энтеровирус с сыпью после бассейна на Пхукете
Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Россиянин покрылся сыпью и подхватил энтеровирус после купания в гостиничном бассейне на Пхукете, сообщает «SHOT Проверка».

По данным Telegram-канала, 24-летний Олег заболел во время отдыха в тайском отеле. После купания в бассейне отеля у него поднялась температура, начался зуд, а через пару дней на руках и ступнях появилась сыпь.

Местный врач диагностировал у него энтеровирусную инфекцию, которая может привести к менингиту и передается через загрязненную воду, немытые фрукты и овощи.

В настоящее время турист мучается от «адской чесотки» и принимает противоаллергические препараты.

До этого известная телеведущая подхватила инфекцию из-за отельного полотенца. Звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бетенни Фрэнкель отдыхала в Новый год в отеле на Сен-Бартелеми, но вскоре уехала оттуда, заразившись бактериальной инфекцией. Она обвинила во всем грязные полотенца и призвала подписчиков отказаться от гостиничных принадлежностей.

Ранее юная москвичка заразилась контагиозным моллюском после занятий стрип-пластикой.

