Руководитель нацпарка Сочи Шевелев покинул пост

Исполняющий обязанности директора национального парка Сочи Сергей Шевелев покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Сергей Георгиевич Шевелев сложил с себя полномочия руководителя Сочинского национального парка и Кавказского заповедника. <...> Он покидает пост руководителя особо охраняемых природных территорий», — говорится в сообщении.

На встрече с коллективом Шевелев отметил, что, «несмотря на сложное решение об отставке, он остается верным делу сохранения природы, на связи с командой, работавшей с ним бок о бок».

До этого газета «Известия» сообщила, что Генпрокуратура провела проверку Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника и выявила нарушения на сумму более 3 млрд рублей. В публикации особо обращают внимание на то, что на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) строилась коммерческая инфраструктура и массово вырубали лес. Как отмечается, это создало риски для произрастающих там краснокнижных растений. По информации издания, нарушения были зафиксированы в 2023 году, когда и. о. директора нацпарка Сочи стал Шевелев.

Сочинский национальный парк — один из первых национальных парков России, созданный для сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа. Официальной датой основания парка считается 5 мая 1983 года. Он был образован на землях Сочинского, Адлерского и Лазаревского лесхозов с целью сохранить и изучить уникальные природные комплексы, а также создать условия для экологического просвещения и туризма.

Ранее в Калининграде арестовали директора нацпарка «Куршская коса».