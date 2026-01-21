Президент страны Евросоюза назвал США «бывшими друзьями»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал Соединенные Штаты «бывшими друзьями». Его слова приводит OE24.

Он осудил действия Вашингтона в отношении Гренландии и Венесуэлы.

Ван дер Беллен отметил, что американская интервенция в Венесуэлу «нарушила международное право». Он выразил критику в адрес США, которые «когда-то были друзьями», предпринимавшими «вопиющие попытки захватить Гренландию», близкого союзника и надежного участника НАТО и Европейского союза.

19 января канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Евросоюз будет действовать жестко и уверенно в ситуации вокруг Гренландии. Канцлер подчеркнул, что решения о будущем острова не должны приниматься «через головы жителей Гренландии и Дании».

19 января президент США Дональд Трамп заявил, что российская угроза для Гренландии будет устранена.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев планы России в отношении Дании и Гренландии.

Ранее аналитик назвал «чушью» аргументы Трампа по захвату Гренландии.