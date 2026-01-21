Стало известно, сколько двусторонних встреч проведет Трамп в Давосе

Трамп проведет в Давосе пять двусторонних встреч с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп проведет около пяти двусторонних встреч с руководителями европейских стран во время форума в Давосе. Об этом представитель американской администрации заявил пресс-пулу, передает ТАСС.

«У Трампа будет около пяти двусторонних встреч с европейскими лидерами во время его пребывания в Давосе», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что министра торговли США Говарда Лютника освистали во время ужина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Конфликт произошел из-за «воинственных заявлений Лютника», в ответ на которые его освистали, а часть гостей покинули мероприятие.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.