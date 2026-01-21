Кушанашвили про скандальное видео Диброва: «Трагедия»

Телеведущий Кушанашвили признался, что разочаровался в Диброве после скандала

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что разочаровался в коллеге Дмитрии Диброве после скандала с расстегнутой ширинкой.

«Это трагедия! Это человек, которым я восхищался, преклонялся», — отметил журналист.

Кушанашвили назвал позором поведение Диброва после того, как его заподозрили в непристойных действиях в общественном месте. Как считает журналист, телеведущий должен был публично признать, что «осрамил свою честь», а не объясняться.

«Он не должен был опускаться до этого, потому что позор — есть позор», — заявил телеведущий.

В ноябре 2025 года Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

В том же месяце Дибров уехал отдыхать на Бали. Там он вышел на связь в соцсетях и прокомментировал скандал.

