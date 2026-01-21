В Госдуме предложили возмещать россиянам ущерб за блокировки карт

Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Занятно, что в ноябре г-жа Набиуллина признала, что в борьбе с мошенниками в ЦБ «где-то перегнули палку». После чего на Неглинной сделали выводы и перегнули ее еще больше. Конечно, ЦБ может сослаться на «фактор исполнителя»: мол, банки во всем виноваты: большая погрешность антифрод-систем, отсутствие информации для клиентов. Однако регулятор обязан был предусмотреть конкретные меры ответственности. Каждый случай блокировки — это моральный, а нередко и прямой материальный ущерб для граждан. И он должен быть возмещен. Например, за каждый день приостановки начислять процент на сумму средств на счете в размере доли от ключевой ставки ЦБ. Иначе регулятор вместе с банками продолжат и дальше гнуть палку, пока она не сломается», — заявил Миронов.

19 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные оценки сообщила, что с начала нынешнего года в рамках борьбы с мошенничеством в России банки временно заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов граждан. Ранее в месяц осуществлялась блокировка в среднем около 330 тыс. переводов. В статье отмечается, что с 1 января на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов физических лиц. В большинстве случаев клиенты не понимали причин блокировок, а банки советовали обращаться с вопросами непосредственно в Центробанк РФ.

В ЦБ в ответ на жалобы заявили, что с 1 по 19 января обращений граждан в связи с блокировкой карт был вдвое меньше обычного.

Ранее финансист Кузнецова предрекла усиление блокировок переводов россиян в 2026 году.