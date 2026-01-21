Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

В Госдуме предложили возмещать россиянам ущерб за блокировки карт

Депутат Миронов предложил платить компенсацию владельцам заблокированных карт
LDprod/Shutterstock/FOTODOM

Центробанк России должен предусмотреть ответственность банков за блокировки карт россиян из-за подозрительных операций. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Занятно, что в ноябре г-жа Набиуллина признала, что в борьбе с мошенниками в ЦБ «где-то перегнули палку». После чего на Неглинной сделали выводы и перегнули ее еще больше. Конечно, ЦБ может сослаться на «фактор исполнителя»: мол, банки во всем виноваты: большая погрешность антифрод-систем, отсутствие информации для клиентов. Однако регулятор обязан был предусмотреть конкретные меры ответственности. Каждый случай блокировки — это моральный, а нередко и прямой материальный ущерб для граждан. И он должен быть возмещен. Например, за каждый день приостановки начислять процент на сумму средств на счете в размере доли от ключевой ставки ЦБ. Иначе регулятор вместе с банками продолжат и дальше гнуть палку, пока она не сломается», — заявил Миронов.

19 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные оценки сообщила, что с начала нынешнего года в рамках борьбы с мошенничеством в России банки временно заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов граждан. Ранее в месяц осуществлялась блокировка в среднем около 330 тыс. переводов. В статье отмечается, что с 1 января на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов физических лиц. В большинстве случаев клиенты не понимали причин блокировок, а банки советовали обращаться с вопросами непосредственно в Центробанк РФ.

В ЦБ в ответ на жалобы заявили, что с 1 по 19 января обращений граждан в связи с блокировкой карт был вдвое меньше обычного.

Ранее финансист Кузнецова предрекла усиление блокировок переводов россиян в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675271_rnd_6",
    "video_id": "record::210ac654-9d06-467d-b0b0-fb917469042e"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+