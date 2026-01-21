КНДР начала торговать волосами и париками по примеру Южной Кореи

КНДР скопировала опыт Южной Кореи, когда начала активно продавать за границу волосы и парики. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Он прокомментировал данные о том, что в 2025 году Северная Корея поставила в Китай парики и другие изделия из волос на сумму $190,55 млн — почти на 6% больше, чем годом ранее. По словам Ланькова, подобная специализация не является уникальной: в 1960-е годы именно парики были одной из ключевых статей экспорта Южной Кореи, которая сегодня продает за рубеж высокотехнологичную продукцию.

Профессор отметил, что изделия из волос стали заметной частью северокорейского экспорта еще несколько лет назад из-за ограниченных возможностей страны производить конкурентоспособные товары для мирового рынка. При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительном изъятии волос у населения. Ланьков отметил, что северокорейские женщины активно сдают свои волосы, чтобы заработать.

«Поскольку это экспортный товар, то подозреваю, что за сдачу собственных волос платят очень неплохо», — сказал он.

В 2024 году агентство Reuters писало, что Северная Корея получает миллионы долларов благодаря экспорту накладных ресниц и париков, которые продаются по всему миру под видом китайских. Отмечается, что обработка, упаковка и продажа по всему миру северокорейских накладных ресниц и париков дает лидеру КНДР Ким Чен Ыну возможность обойти международные санкции, предоставляя важный источник иностранной валюты.

Ранее в Северной Корее подвергли репрессиям мужчин, чьи прически отличаются от норм.