Кончаловский не согласился со словами Нагиева о военном кино

Режиссер Кончаловский заявил, что россияне не устали от военного кино
Телега Online/VK

Режиссер Егор Кончаловский в беседе с NEWS.ru не согласился с утверждением актера Дмитрия Нагиева об усталости россиян от военного кино.

«Сегодня мы все так или иначе находимся в информационном потоке, в огромной степени наполненном военными новостями — кадрами операций, сообщениями об освобождении того или иного населенного пункта. То есть у нас много информации о войне. Это естественно во время СВО. Не думаю, что зрители устали», — поделился кинематографист.

Кончаловский предположил, что россияне скорее подустали от сказок в кинотеатрах. Режиссер также не уверен, что можно измерить «усталость» зрителей. Он считает, что низкие сборы в прокате не являются показателем.

В декабре 2025-го Нагиев предрек рост популярности франшизы «Елки». Он объяснил это снижением интереса на военные картины, которые стали выпускаться в большом количестве. Актер уверен, что люди устали от «серости и грязи», показанных в фильмах о войне.

Ранее Цыганова призвала Нагиева вернуться в Дубай после слов о военных фильмах.

