Смертность от коронавируса выросла в России более чем на 20% за неделю

Смертность от коронавирусной инфекции выросла в России на 21,3% за последнюю неделю, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует ТАСС.

«К сожалению, я также должна отметить, что за последнюю неделю, в отличие от предыдущих уже месяцев, у нас возросла смертность от ковида на 21,3%. В ряде регионов существенно выросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки», — сказала она на совещании с членами правительства.

Вице-премьер также заявила, что за последнюю неделю в России темпы вакцинации возросли в среднем в 1,7 раз, а в десяти регионах эти темпы выросли «в разы».

Ранее сообщалось, что более 60% непривитых россиян собираются вакцинироваться в ближайшее время, в частности, для того, чтобы сохранить свое рабочее место.