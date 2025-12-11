На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Зеленскому следует быть реалистом

Трамп: Зеленскому нужно реалистично оценивать ситуацию вокруг Украины
Kevin Lamarque/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует реалистично оценивать ситуацию с урегулированием украинского кризиса, заявил его американский коллега Дональд Трамп. Об этом сообщает YouTube-канал Белого дома.

Трамп выразил мнение, что Зеленский должен быть реалистом. Президент США подчеркнул, что на Украине давно не было выборов, и не известно, через сколько времени они могут состояться.

По словам Трампа, он понимает результаты опроса, согласно которому 82% украинцев требуют урегулирования конфликта.

Накануне стало известно, что администрация Трампа требует от Украины скорого ответа на свой мирный план. По информации британской газеты The Financial Times, американский лидер хочет добиться урегулирования конфликта до католического Рождества. Он дал Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. Однако, по мнению европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее Трамп заявил о жестком разговоре с лидерами «евротройки» по вопросу Украины.

Переговоры о мире на Украине
