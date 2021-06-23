Совфед расширил границы Петербурга

Совет Федерации утвердил изменение границы Санкт-Петербурга в связи с созданием искусственных участков в акватории Финского залива, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Сообщается, что необходимость изменения границы вызвана созданием трех искусственных земельных участков в акватории Финского залива общей площадью 1 353 509 кв. м. В черту города войдут намывные территории возле порта Бронка и «Газпром Арены».

«Указанные земельные участки предназначены для размещения объектов внешнего водного транспорта и внутригородского транспорта, что будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию города, повышению его инвестиционной привлекательности, развитию транспортной инфраструктуры, а также реализации приоритетных городских программ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение границы Санкт-Петербурга не повлечет за собой изменение границ Ленобласти.

Петербург как город федерального значения не может самостоятельно определять границы. Обращение об изменении границы поступило в Совфед от администрации города.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в нескольких домах в жаркую погоду включили отопление.