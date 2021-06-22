Власти Москвы призвали привиться от ковида в ускоренном темпе из-за индийского штамма

Власти Москвы призвали жителей города привиться от коронавируса как можно быстрее из-за опасности мутировавшего «индийского штамма» коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает ТАСС.

«Этот вирус обладает более агрессивным свойством. <…> Для защиты нужен высокий титр антител. Он обеспечивается вакцинированием. Вакцинация должна быть очень быстрой и массовой», — сказал министр.

Ранее руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, в том числе может справиться с «индийским штаммом».

Ученые со всего мира заявляют об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших.