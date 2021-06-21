В Москве в понедельник ожидается до +33°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в понедельник, 21 июня, будет до +33°С. В столице будет небольшая облачность, без осадков, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +31...+33°С. Ожидается слабый ветер.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +18...+20°С. Подует юго-восточный ветер 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 753 мм рт. ст., а ночью — 752 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице на этой неделе ожидается пять-шесть температурных рекордов дня.