Метеоспециалист рассказал о будущих температурных рекордах в России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в России ожидаются новые температурные рекорды. Об этом сообщает RT.

По его словам, жаркая погода на европейской территории страны будет сохраняться достаточно долго.

«У нас уже зафиксировано два рекорда максимальной температуры в Санкт-Петербурге в выходные. Сегодня, завтра, послезавтра и еще, наверное, пару дней рекорды температуры будут в средней полосе России от Великого Новгорода до Нижнего Новгорода. Орел, Курск — температура +35...+37 °С», — пояснил синоптик.

Шувалов добавил, что в Москве воздух прогреется до +35 °С.

«То есть это целая череда абсолютно жарких дней, которых не было в истории метеорологических наблюдений», — обратил внимание метеоспециалист.

Как добавил руководитель прогностического центра, в течение следующих дней на востоке России установится свыше 100 рекордов максимальной температуры.

Первые признаки ослабления жары начнут ощущаться со вторника, 22 июня.

«В Калининградской области температура понизится с +32 °С до уже приемлемых +25 °С. В среду и четверг уже грозы на фоне достаточно высокой температуры ожидаются в Санкт-Петербурге», — рассказал Шувалов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, как долго продержится в Москве супержаркая погода. 21 июня — +31...+33°С, а во вторник — +33... +35°С.