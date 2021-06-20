Власти Москвы рассказали об единичных случаях госпитализации привитых от COVID-19

Привитые от коронавируса люди редко попадают в больницы с COVID-19, заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом», — рассказал в ведомстве.

По данным департамента, после вакцинации возможно заражение коронавирусом, однако большинство привитых переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме.

За минувшие сутки в России выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 заразились более 5,3 млн россиян, более 129 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».