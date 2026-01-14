Размер шрифта
Новости. Общество

В Сибири водитель «Газели» наехал на трех человек на пешеходном переходе

В Омске водитель «Газели» сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет
Cherries/Shutterstock/FOTODOM

В Омске водитель «Газели» сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Уточняется, что авария произошла в Советском округе Омска на проспекте Мира. По данным ведомства, 60-летний водитель «Газели», следуя по маршруту № 277 («Мега - ул. Малиновского»), совершил наезд на трех пешеходов. Они переходили дорогу на зеленый сигнал. В итоге, двум девушкам потребовалась помощь врачей.

В автотранспорте в момент ДТП было восемь пассажиров — они не пострадали, следует из сообщения.

«Госавтоинспекторы собственнику данного автобуса в 2025 году отправили 17 «писем счастья», три из которых за повторный проезд на красный сигнал светофора, девять — неостановка перед стоп-линией», — сказали в пресс-службе.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Водителю грозит штраф в размере 7,5 тыс. рублей.

В декабре 2025 года в Новой Москве электробус протаранил остановку. Как уточнили СМИ, инцидент произошел в поселке Птичное у дома культуры «Десна». На видео с места происшествия видно, как автобус сдает назад и въезжает в автобусную остановку.

Ранее в Москве из реки вытащили пикап Tesla Cybertruck.

