Мэр Ялты сообщила об улучшении погоды

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Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что погода в городе улучшается, дождь практически прекратился, в городе выпало более 135 мм осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков», — сказала она.

Павленко отметила, что на данный момент большая часть муниципального образования в целях безопасности обесточена.

Ранее мэр Ялты завила, что восемь человек пострадали в результате подтоплений, вызванных ливнями.

До этого сообщалось, что в Ялте временно прекращена подача воды. Кроме того, был полностью перекрыт проезд в центр города, который оказался подтоплен в результате продолжительных дождей. Также в Ялте был введен режим чрезвычайной ситуации. В городе за шесть часов выпала месячная норма осадков.

18 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что обратится к президенту России Владимиру Путину за помощью в ликвидации последствий непогоды.