Живой мужчина находится под завалами дома в Белгороде

Живой мужчина находится под завалами в районе первого этажа жилого многоквартирного дома в Белгороде после обрушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Мужчина находится под завалами в районе первого этажа, он живой, с ним установлена связь, проводятся спасательные работы», — рассказал собеседник агентства, опровергнув сообщение ряда СМИ, что из-под завалов в эти минуты была спасена женщина.

До этого спасатели завершили эвакуацию обрушившейся многоэтажки в Белгороде.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.