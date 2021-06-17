Власти Москвы рассмотрят предложение рестораторов о свободных от COVID-19 заведениях

Московские рестораторы на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложили ему провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. Мэрия обещала рассмотреть этот вопрос. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Рассмотрим», - сказал Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По мнению рестораторов, такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники вакцинируются, а на входе у посетителей будут проверять документы, подтверждающие прививку или наличие отрицательного ПЦР-теста.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица накопила опыт борьбы с коронавирусом, но бесконечно перепрофилировать места для больных COVID-19 невозможно. Он добавил, что Москва находится на пороге временных, но жестких ограничений из-за резкого увеличения числа зараженных. Около 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в столице за два дня, подчеркнул мэр.