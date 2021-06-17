Житель Кемерово в ходе ссоры с женой выкинул двух собак из окна

Житель Кемерово в ходе возникшего конфликта с женой выбросил из окна пятого этажа двух бездомных собак, животные погибли. Об этом сообщает региональный главк МВД, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на поступок злоумышленника пожаловались правоохранителям сразу несколько очевидцев. Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили, что собак из окна выбросил ранее судимый 48-летний мужчина.

«Бездомных животных привела домой его жена, из-за чего между супругами произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кемеровчанин выкинул собак из окна», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В мае на юге Москвы женщина выкинула из окна десять котов и угрожала совершить суицид.

До этого пьяный житель Новокузнецка выбросил кота в окно с высоты пятого этажа. Инцидент произошел на глазах у его 13-летней дочери.