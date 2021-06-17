Петербург ужесточил меры по коронавирусу

Власти Санкт-Петербурга объявили, что с 17 июня в городе ужесточаются меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, с 2.00 до 6.00 утра запрещается работа ресторанов, они смогут обслуживать доставку и продавать еду на вынос. Кроме того, приостанавливается работа фуд-кортов и детских комнат. Также закрываются досуговые объекты, за исключением аквапарков, океанариумов, фитнес-центров. Кинотеатры будут вынуждены сократить число посетителей в залах до 50%.

В городе коронавирусом заразились 453 424 человека, из которых 423 665 выздоровели, еще 15 062 скончались.

Ранее врач объяснил, чем отличаются антитела после прививки и коронавируса. По словам инфекциониста и вакцинолога, главного врача медцентра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, вакцины действуют избирательнее, поэтому они формируют антитела к компонентам, определяющим агрессивность коронавируса.