В Центральную Россию придет аномальная жара

Аномальная жара ожидается в центре Европейской части России на выходных, 19 и 20 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«В субботу будет 25-30 [градусов тепла], в воскресенье около 27-32 градусов. Температура существенно выше нормы», – рассказал синоптик.

По его словам, в этот период Центральная Россия окажется в центре антициклона, атмосферное давление будет повышаться.

При этом в середине недели температура воздуха немного опустится, так как при распространении антициклона сначала приходят северные воздушные массы. Так, к 17 мая температура будет составлять +23-24°С, такой же она будет и в пятницу, 18 мая.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец сообщил, что июль в Москве будет сухим и теплым, а в августе отклонения от нормы станут меньше, всего на градус выше нормы.