Страны G7 поставили цель закончить пандемию COVID-19 в 2022 году

Лидеры стран Группы семи (G7) поставили цель положить конец пандемии новой коронавирусной инфекции в 2022 году, говорится в совместном коммюнике по итогам саммита Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

«Наша ближайшая цель - победить COVID-19, и мы поставили коллективную цель – положить конец пандемии в 2022 году <…> мы обязуемся активизировать глобальные действия по борьбе с COVID-19 прямо сейчас», — указано в документе.

Кроме того, страны G7 намерены в следующем году поставить развивающимся странам не менее 870 млн доз вакцин от коронавируса.

«Признавая, что прекращение пандемии в 2022 году потребует вакцинации не менее 60 процентов населения мира, мы активизируем наши действия по спасению жизней. Нашим международным приоритетом является ускорение развертывания безопасных и эффективных, доступных и недорогих вакцин», — отмечается в коммюнике.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия, являясь ведущей научной державой, ответственна перед миром в помощи с вакцинацией населения других стран от коронавируса.