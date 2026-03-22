Буйнов назвал самое главное для артиста

Певец Александр Буйнов заявил в беседе с «Пятым каналом», что самое главное для артиста – это народная любовь.

По словам Буйнова, народная любовь помогает артистам жить счастливо и долго, а также ощущать свою нужность.

«Если человек понимает, что он нужен людям, народу, зрителям в конце концов», — рассказал певец.

Александр Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактер; народный артист Российской Федерации, народный артист Республики Ингушетия. Член партии «Единая Россия».

В июне 2025-го артист заявил, что жители Европы хорошо относятся к русским и не думают плохо о них. Он поделился, что его бывшая коллега переехала в Италию вместе с мужем и двумя детьми.

По словам Буйнова, в их семье активно изучают русский язык и отмечают важные для России праздники — 9 Мая, Новый год и другие. Музыкант добавил, что у его знакомой есть греческие корни, однако это не мешает ей пропагандировать русскую культуру в Италии.

Ранее Александр Буйнов назвал свой самый запоминающийся случай в армии.