Стало известно об отправке военных самолетов США в сторону Ормузского пролива

Соединенные Штаты направили два военных самолета-дозаправщика на восток от Тель-Авива, в направлении Ормузского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По данным агентства, борты Boeing KC-46A Pegasus и Boeing KC-135 Stratotanker вылетели из Тель-Авива в 10:00 по московскому времени. При этом точка назначения самолетов остается неизвестной.

Самолеты поднялись в небо на фоне угроз американского президента уничтожить электростанции Ирана в случае, если республика не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране заявили, что атакуют энергетику всего региона при ударах США по иранским энергообъектам.