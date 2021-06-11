Житель Екатеринбурга разбросал тараканов в супермаркете

В Екатеринбурге неизвестный посетитель «Пятерочки» бросил пакет с тараканами в торговом зале магазина. Об этом сообщает URA.RU, со ссылкой на очевидцев.

По их словам, в пакете находились мадагаскарские тараканы, которые разбежались по фруктам и торговому залу.

Как отмечает портал, в пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей торговой сетью «Пятерочка», информацию об инциденте подтвердили.

«Сразу после происшествия на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Фрукты и овощи, на которые был брошен пакет, были утилизированы», — сказали в компании.

В магазине была проведена экстренная дезинсекция.

В ГУ МВД по Екатеринбургу уточнили, что участковый выехал место происшествия. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в Екатеринбурге задержали грабителя на электросамокате. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», он помещен под стражу.