Россияне смогут получать соцвыплаты на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появится сервис, который позволит автоматически получать полагающиеся социальные выплаты от государства, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтруд и источники на финансовом рынке.

«Для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Проактивно будут предоставляться все меры, связанные с наступлением жизненных событий, — рождение ребенка, достижение пенсионного возраста и т.д.», — говорится в материале.

Подчеркивается, что для получения таких выплат не потребуется подавать каких-то специальных заявлений, а при изменении банковских реквизитов их можно будет скорректировать онлайн.

В свою очередь, помощь, связанная с нуждаемостью — например, пособия по безработице — будет начисляться уже по заявлению, сообщили изданию в Митруде.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян согласны платить более высокие налоги, если государство будет оказывать больше поддержки бедным гражданам.