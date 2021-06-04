В Петербурге неизвестный разбил машины топором

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина с топором разбил несколько припаркованных машин. Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах мужчина в темной одежде и с рюкзаком подходит к машинам и бьет их топором по капотам. На улице не было прохожих, никто не пострадал. По информации издания, инцидент произошел на Литейном проспекте. Позже на место приехала полиция и задержала мужчину. Что стало причиной его поведения, не уточняется.

Ранее в городе Домодедово Московской области 65-летний пенсионер зарубил топором 35-летнего лифтера, который мешал ему спать, проводя технические работы. Подозреваемый нанес потерпевшему три удара по голове и один по ноге. Нападавшего задержали, следствие намерено ходатайствовать об его аресте.