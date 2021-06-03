Протасевич рассказал, кто «сливал» ему данные по силовикам

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил, что личные данные силовиков, членов их семей и политических оппонентов ему сливали так называемые «крысы» в коллективах.

По его словам, некоторые данные по сотрудникам милиции и других силовых органов Белоруссии ему передавали бывшие силовики.

Ранее Протасевич рассказал о том, что его «подставил» человек Тихановской.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.