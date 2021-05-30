Голая женщина оказалась в прямом эфире украинского телеканала

В эфире телеканала «Украина» попала в кадр обнаженная женщина, видео инцидента опубликовано на странице «Детектор медиа» в Facebook.

Ведущие решили взять комментарий у заместителя главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрия Еловского о встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Однако проблемы со звуком помешали беседе. Тогда девушка, которая держала камеру, повернула объектив в свою сторону и оказалась в прямом эфире.

Еловский поспешил сказать обнаженной девушке перевернуть объектив обратно, однако кадры уже попали в эфир.

«Мы попробуем связаться с Дмитрием позже. Сейчас он не готов технически», — сказали телеведущие.

Ранее сообщалось, что у украинской телеведущей выпал зуб в эфире.