Муж москвички подбросил голову свиньи в ее BMW

Москвичка пожаловалась на то, что ее муж подбросил отрубленную свиную голову в салон ее BMW X4. В беседе с «Газетой.Ru» она высказала предположение, что мужчина принял решение испортить автомобиль своей супруги из-за ситуации с разделом имущества после развода.

«Я развожусь с мужем. Сегодня в 12.00 я должна была встретиться с адвокатом, муж хочет раздела имущества, а ему ничего не принадлежит, все мной куплено. И вот сегодня, когда я вышла из дома, такая вот **па у меня была с машиной, она вся в **вне. Открыли машину, а там свиная голова. Муж у меня на ферме работает, поэтому я сразу поняла, что это он», — рассказала женщина.

Она сообщила, что не исключает возможность обращения в правоохранительные органы по факту этой ситуации.