Инфекционист сравнил продолжительность болезни при разных штаммах COVID

Болезнь при разных видах штаммов коронавирусной инфекции длится примерно одинаково. Об этом сообщил врач-инфекционист Николай Малышев, передает РИА «Новости».

«Эпидемиология примерно одинаковая у всех штаммов», — сказал специалист.

Накануне доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что очень редко люди повторно болеют коронавирусом, такое происходит, если у пациента выявлен иммунодефицит или хроническая болезнь.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили новый признак поражения сосудов у больных COVID-19.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у перенесших коронавирус стали чаще появляться осложнения.

По последним данным оперштаба, в России выявлено 5 017 795 случаев коронавируса, умерли 119 194 человека, выздоровели 4 632 955.