Школьники из России победили на Азиатской олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали все восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, сообщила пресс-служба Минпросвещения в Telegram-канале.

«Российские школьники заняли первое место и поставили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике среди школьников, впервые в истории олимпиады завоевав все 8 золотых медалей», — говорится в сообщении.

Победителей уже поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, такой блестящий результат доказывает качество российского образования и его методик, которые имеют целью раскрытие способностей детей с ранних лет.

«Ребята показали выдающийся результат, установили своего рода рекорд, сделав очень серьезную заявку страны на поступательное лидерство в образовательном мировом пространстве», — приводятся слова Кравцова.

Министр также пожелал каждому участнику продолжить свой образовательный путь и выразил убеждение, что им уже открыты многие двери.

Ранее стало известно, что 49% российских учеников старших классов откладывают деньги, чтобы сформировать финансовую подушку.