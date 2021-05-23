В Москве в воскресенье ожидается до +21°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в воскресенье, 23 мая, будет до +21°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19...+21°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c. При этом его порывы могут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +6...+10°С. Будет дуть южный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.