В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине

В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в лоб женщине из сигнального пистолета. Об этом сообщает РЕН.

Девушка вместе со своей знакомой пришла договориться о занятиях. Мужчина их встретил у подъезда с оружием. Женщины поинтересовались, зачем он взял пистолет, после чего тренер выстрелил одной из них в голову.

Пострадавшая была госпитализирована. Уточняется, что она тоже работает тренером по фигурному катанию.

В пресс-службе МВД сообщили «Подъему», что проверяют данную информацию.

Ранее сообщалось, что автомобилист открыл стрельбу по пешеходам в подмосковном Королеве. Водитель не уступил дорогу на пешеходном переходе и чуть не наехал на людей. В ответ один из прохожих ударил самокатом по машине, после чего автомобилист открыл дверь и начал стрелять.