Кадастровая палата рассказала о российских улицах с необычными названиями

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра перечислили необычные названия улиц, на которых находятся включенные за 2020 год объекты недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кадастровой палаты.

Всего в прошлом году в Единый государственный реестр недвижимости были внесены более 1 млн сведений о кадастровом номере, адресе, площади, годе ввода в эксплуатацию, зарегистрированных правах и местоположении.

Среди необычных названий улиц встречались Трудовая Пчела в Удмуртской республике, Круглик в Ульяновской области, Укромный тупик в Алтайском крае, квартал Сиреневых туманов в Республике Калмыкия, Лунная и Звездная улицы в Тюменской области и Небесная улица в Липецкой области.

Кроме того, во многих регионах страны можно встретить улицы с позитивными наименованиями, например, Счастливая, Веселая, Сказочная, Лучезарная, Добрая, Радужная и Дружная.

При этом чаще всего улицам в России дают названия в честь известных исторических личностей.

Ранее сообщалось, что австрийская деревня решила сменить нецензурное название из-за туристов.