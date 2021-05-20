Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга Колотилову на 2 месяца

Басманный суд столицы арестовал бывшую главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольгу Колотилову по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда Ирину Софинскую.

«Суд избрал в отношении Колотиловой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», — заявила Софинская.

Аналогичную меру СК России попросил избрать в отношении заместителя начальника департамента Ольги Покидышевой.

В настоящий момент Колотилова находится на должности помощника губернатора Новгородской области.

Обеим вменяется часть 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее Минпромторг прокомментировал задержание заместителя главы своего департамента. В ведомстве говорили, что оказывают содействие следствию в рамках возбужденного уголовного дела.

Кроме того, сообщалось об аресте директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского. Его заподозрили в превышении полномочий. Следствие утверждало, что произошло превышение полномочий чиновником.