Путин поручил эвакуировать из сектора Газа желающих уехать россиян и граждан СНГ

Президент Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации российских граждан и граждан СНГ из сектора Газа по их желанию. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что указ был подписан «в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил государства Израиль».

В документе оказано, что Министерство иностранных дел России совместно со Службой внешней разведки и МЧС должны определить сроки и формат эвакуации людей с учетом развития ситуации в секторе Газа. Кроме того, МЧС по согласованию с МИД РФ, обеспечит доставку эвакуируемых в Москву.

»Правительству РФ осуществлять в установленном порядке мероприятия, необходимые для реализации настоящего распоряжения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа погибли 230 мирных палестинских граждан.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.