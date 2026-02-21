Размер шрифта
Биолог объяснил нашествие лосей в Подмосковье

Федоров: вырубка леса в Подмосковье вынуждает лосей идти к людям в поисках еды
maria.k.s/Shutterstock/FOTODOM

Рост числа случаев выхода лосей к населенным пунктам Подмосковья связан с сокращением привычных мест обитания животных и фрагментацией лесов. Об этом РИА Новости сообщил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

По его словам, в Подмосковье значительно сократилась площадь территорий, пригодных для обитания лосей. В числе основных причин выхода лосей к людям биолог назвал строительство новых автомагистралей и хозяйственное освоение лесных массивов, из-за чего у животных остается меньше мест обитания.

Эксперт отметил, что на ситуацию также повлияло увеличение интенсивности автомобильного движения. Кроме того, сказывается естественный рост популяции, требующий расширения ареала, а также ограничения на охоту вблизи населенных пунктов.

«Также нужно брать в расчет продолжающиеся урбанизацию и фрагментацию лесных массивов», — сказал Федоров.

Он добавил, что молодые особи активно осваивают новые территории и в поисках корма выходят к жилым районам. Дополнительным фактором он назвал использование технической соли для обработки дорог зимой, которая привлекает животных.

До этого зоолог Владимир Ефременко объяснил, что выход лосей к людям в Подмосковье связан с нехваткой пропитания, так как главная кормовая база животных — ветки и кора деревьев — оказалась скрыта под замерзшим снегом. Ученый заверил, что лоси — безобидные животные, которые никогда не будут просто так нападать на людей. Важно лишь не провоцировать их — например, не пытаться погладить, не подходить слишком близко, так как это может вызвать испуг.

Ранее стало известно, каких диких животных можно встретить в Москве зимой.
 
