Песков посоветовал уволенным сотрудникам метро жаловаться в прокуратуру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уволенным с работы за посещение несогласованных мероприятий сотрудникам, необходимо обращаться в прокуратуру, сообщает ТАСС.

Пескова спросили о случаях увольнения сотрудников московского метро якобы из-за поддержки Алексея Навального.

По мнению Пескова, вопрос расторжения трудовых отношения является прерогативой работодателя.

«Речь идет, наверно, об участии в незаконных акциях? Мы точно с вами не знаем, скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя, главное, чтобы не было нарушений Трудового кодекса. Если там есть нарушение, то они (сотрудники) вольны обращаться в прокуратуру, надзорное ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности», — сказал представитель Кремля.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось об увольнениях сотрудников Московского метрополитена и холдинга ВГТРК. В материалах произошедшее связывали с тем, что уволенные регистрировались на сайте в поддержку Навального.