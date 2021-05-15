Власти Казани сообщили об активизации телефонных мошенников после трагедии в школе

Власти Казани предупредили о мошенниках, звонящих родственникам пострадавших во время трагедии в гимназии №175. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Мошенники под видом сотрудников официальных ведомств начали звонить жителям города, в том числе учителям и родственникам пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, чтобы получить их персональные данные», — уточнили в пресс-службе.

В правительстве попросили людей не предоставлять свои личные данные по телефону и не переводить деньги на неизвестные счета.

Ранее в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. В результате нападения погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения завели уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца. Планируется провести экспертизу, которая определит его вменяемость.

Ранее персонал и ученики 15 школ в Казани были эвакуированы после информации о минировании. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения.