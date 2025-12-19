Рубио высказался об антироссийских санкциях и оружии для Украины

Украина получает от США оружие, в то время как Россия — санкции. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что американская сторона не поставляет вооружения РФ и не вводит санкции в отношении украинского государства.

«Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России», — сказал госсекретарь.

17 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США готовятся ввести новые санкции в отношении российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Москву в случае, если РФ отвергнет мирное соглашение по Украине. По данным источников агентства, о новых рестрикциях может быть объявлено уже на текущей неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, сказал, что России известно о подобных планах «в ряде кабинетов в Вашингтоне».

Ранее в Кремле заявили, что ни одно оружие в руках Украины не изменит ход СВО.