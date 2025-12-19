На Западе рассказали о «пугающем предупреждении» Путина Европе

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии адресовал Евросоюзу (ЕС) «пугающее» предупреждение из-за планов использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях», — говорится в материале.

Там отметили, что российский лидер резко осудил планы европейских лидеров по выделению Киеву кредита из российских активов. Авторы статьи также привели слова Путина о том, что эта инициатива союза фактически является грабежом.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов России, как планировалось ранее. Как ожидается, эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года.

Еврокомиссия намеревалась добиться от стран — членов ЕС согласия на конфискацию российских активов для передачи их Киеву. Речь шла о сумме от €185 млрд до €210 млрд в виде кредита, который Украина должна была бы вернуть после окончания военного конфликта при условии выплаты репараций Москвой.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.