На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дед Мороз впервые прибыл в Белгород на ретро-паровозе

Дед Мороз впервые приехал в Белгород на ретро-поезде и зажег елку от генератора
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Дед Мороз впервые прибыл в Белгород на ретро-паровозе, где он зажег главную елку на Соборной площади с помощью резервных генераторов. Об этом сообщает РИА Новости.

Прибытие поезда состоялось в пятницу, 19 декабря. Среди его пассажиров, помимо новогоднего волшебника и Снегурочки, находились еще 20 персонажей сказок. В Белгороде их встретили дети, которым разрешили посетить кабину машиниста и погудеть в настоящий паровозный гудок.

Там Деда Мороза подняли к верхушке елки в люльке пожарной машины, после чего зажглись огни на всей площади. Сообщается, что по окончании церемонии зажжения елки был проведен танцевальный флешмоб Дедов Морозов с участием порядка 150 актеров.

Отмечается, что на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты Белгорода уличное освещение не работает несколько месяцев, поэтому зажжение елки стало отдельной сложной задачей. По данным администрации города, иллюминация не потребует большого количества электроэнергии.

До этого Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из особого семейного центра имени Г. И. Россолимо в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» по проекту «Зима в Москве».

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга посетил Амстердам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами