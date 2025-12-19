Дед Мороз впервые приехал в Белгород на ретро-поезде и зажег елку от генератора

Дед Мороз впервые прибыл в Белгород на ретро-паровозе, где он зажег главную елку на Соборной площади с помощью резервных генераторов. Об этом сообщает РИА Новости.

Прибытие поезда состоялось в пятницу, 19 декабря. Среди его пассажиров, помимо новогоднего волшебника и Снегурочки, находились еще 20 персонажей сказок. В Белгороде их встретили дети, которым разрешили посетить кабину машиниста и погудеть в настоящий паровозный гудок.

Там Деда Мороза подняли к верхушке елки в люльке пожарной машины, после чего зажглись огни на всей площади. Сообщается, что по окончании церемонии зажжения елки был проведен танцевальный флешмоб Дедов Морозов с участием порядка 150 актеров.

Отмечается, что на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты Белгорода уличное освещение не работает несколько месяцев, поэтому зажжение елки стало отдельной сложной задачей. По данным администрации города, иллюминация не потребует большого количества электроэнергии.

До этого Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из особого семейного центра имени Г. И. Россолимо в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» по проекту «Зима в Москве».

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга посетил Амстердам.