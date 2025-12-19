На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леонардо Ди Каприо признался, что ни разу не пересматривал «Титаник»

Леонардо Ди Каприо заявил, что не пересматривает фильмы со своим участием
true
true
true
close
Paramount Pictures/20th Century Fox

Американский актер Леонардо Ди Каприо рассказал, что не смотрит фильмы, в которых снимался. Об этом он сообщил в беседе с актрисой Дженнифер Лоуренс для издания Variety.

Отвечая на вопрос Лоуренс о том, пересматривал ли он фильм «Титаник», где исполнил роль Джека Доусона, Ди Каприо отметил, что не смотрел его уже много лет.

«Я вообще не пересматриваю свои фильмы», — признался актер.

Лоуренс поддержала коллегу и призналась, что также не смотрит фильмы со своим участием. При этом она добавила, что, сыграв в проекте масштаба «Титаника», все же не удержалась бы от просмотра.

Актриса также вспомнила, что однажды в нетрезвом состоянии включила фильм «Афера по-американски», чтобы оценить свою игру, однако позже так и не смогла вспомнить, к какому выводу пришла.

Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо стали героями нового выпуска журнала Variety. Актриса предстала перед камерой в черном облегающем платье, которое дополнила часами, кольцами и длинными серьгами. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. Ди Каприо был запечатлен в черной футболке, брючном костюме и часах.

В декабре Леонардо ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time. В редакции выбор объяснили тем, что 51-летний Ди Каприо даже спустя более чем 30 лет карьеры остался популярен у зрителей — и сейчас, возможно, больше, чем когда бы то ни было.

Ранее Леонардо Ди Каприо объяснил, почему скрывает лицо на публике.

