Леонардо Ди Каприо признался, что ни разу не пересматривал «Титаник»

Американский актер Леонардо Ди Каприо рассказал, что не смотрит фильмы, в которых снимался. Об этом он сообщил в беседе с актрисой Дженнифер Лоуренс для издания Variety.

Отвечая на вопрос Лоуренс о том, пересматривал ли он фильм «Титаник», где исполнил роль Джека Доусона, Ди Каприо отметил, что не смотрел его уже много лет.

«Я вообще не пересматриваю свои фильмы», — признался актер.

Лоуренс поддержала коллегу и призналась, что также не смотрит фильмы со своим участием. При этом она добавила, что, сыграв в проекте масштаба «Титаника», все же не удержалась бы от просмотра.

Актриса также вспомнила, что однажды в нетрезвом состоянии включила фильм «Афера по-американски», чтобы оценить свою игру, однако позже так и не смогла вспомнить, к какому выводу пришла.

Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо стали героями нового выпуска журнала Variety. Актриса предстала перед камерой в черном облегающем платье, которое дополнила часами, кольцами и длинными серьгами. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем. Ди Каприо был запечатлен в черной футболке, брючном костюме и часах.

В декабре Леонардо ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time. В редакции выбор объяснили тем, что 51-летний Ди Каприо даже спустя более чем 30 лет карьеры остался популярен у зрителей — и сейчас, возможно, больше, чем когда бы то ни было.

