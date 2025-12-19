На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На военной базе в США произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВВС США в штате Аризона
Lewis Joly/AP

Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе «Люк» Военно-воздушных сил (ВВС) США, расположенной в штате Аризона. Об этом сообщается на странице базы в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Авиабаза «Люк» реагирует на сообщение об инциденте со стрельбой на территории базы», — сказано в заявлении.

В нем также говорится, что персоналу базы было предписано оставаться на своих местах и ​​следовать указаниям служб экстренного реагирования.

Информация о возможных пострадавших и личности стрелявшего не приводится.

26 ноября около в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. В результате атаки были ранены двое сотрудников Национальной гвардии США, которые были при исполнении и имели при себе служебное оружие. Нападавшего смогли обезвредить коллеги пострадавших нацгвардейцев.

Стрелком оказался 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который въехал в США в 2021 году. По данным агентства Reuters, у мужчины не было криминального прошлого. Более того, как заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, Лаканвал работал на ряд правительственных структур США, в том числе на разведку.

Ранее на военной базе в Техасе произошла стрельба.

