Актриса Сысоева заявила, что хочет завести семью в 2026 году

Актриса Надежда Сысоева рассказала, когда заведет семью. Откровениями она поделилась перед выходом сериала «Жека Рассел» с онлайн-платформой Kion и необычными «журналистами» — собаками породы джек-рассел-терьер, той же, что и главный герой сериала.

«Этот год запомнился тем, что я побывала на Мысе Надежды в Африке, поучаствовала в нескольких ТВ-шоу, а самое главное — не сошла с ума! В следующем году хотела бы завести семью и запустить свой авторский проект, связанный с детьми и собачками», — заявила 41-летняя звезда.

В том же проекте Лукерья Ильяшенко призналась, что однажды подарила друзьям череп.

«Жека Рассел» — история о любви и дружбе с фантастическим сюжетом и собакой в главной роли. В сериале снялись Эльдар Калимулин, Екатерина Климова и Виктория Агалакова. Шоураннер — Илья Куликов («Полицейский с Рублевки». Премьера сериала состоится 1 января.

