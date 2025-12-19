На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Надежда Сысоева рассказала, когда заведет семью

Актриса Сысоева заявила, что хочет завести семью в 2026 году
Актриса Надежда Сысоева рассказала, когда заведет семью. Откровениями она поделилась перед выходом сериала «Жека Рассел» с онлайн-платформой Kion и необычными «журналистами» — собаками породы джек-рассел-терьер, той же, что и главный герой сериала.

«Этот год запомнился тем, что я побывала на Мысе Надежды в Африке, поучаствовала в нескольких ТВ-шоу, а самое главное — не сошла с ума! В следующем году хотела бы завести семью и запустить свой авторский проект, связанный с детьми и собачками», — заявила 41-летняя звезда.

В том же проекте Лукерья Ильяшенко призналась, что однажды подарила друзьям череп.

«Жека Рассел» — история о любви и дружбе с фантастическим сюжетом и собакой в главной роли. В сериале снялись Эльдар Калимулин, Екатерина Климова и Виктория Агалакова. Шоураннер — Илья Куликов («Полицейский с Рублевки». Премьера сериала состоится 1 января.

Накануне певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) рассказала о своих новогодних традициях.

«Я считаю, что нельзя себя ограничивать в новогодний вечер. Я в целом люблю поесть-поесть», — говорит Елка.

Ранее Катю Лель едва не сбросила со спины лошадь в Африке.

