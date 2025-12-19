На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США анонсировали обнародование файлов по делу Эпштейна

CBS: файлы по делу Эпштейна опубликуют 19 декабря в 23:00 мск
AP

Файлы по делу американского финансиста Джефри Эпштейна опубликуют в пятницу, 19 декабря, в 15:00 по восточному времени (23:00 мск). Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

При этом, как заявил заместитель генерального прокурора Тодд Бланш телеканалу Fox News, минюст США планирует опубликовать 19 декабря только первую часть документов. Оставшиеся файлы будут обнародованы «в течение следующих нескольких недель».

Всего минюст США намерен опубликовать «несколько сотен тысяч» файлов по делу финансиста.

20 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США губернатор штата создал сайт с уголовными делами соратников Трампа.

