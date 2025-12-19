Российские военные сбили 36 беспилотников ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В период с 20:00 до 23:00 средства ПВО сбили 22 БПЛА над Белгородской областью, семь — над Крымом, четыре — над Черным морем, два — над Курской областью и один — над Воронежской областью.

Утром 19 декабря в Минобороны РФ сообщили, что за ночь над регионами России средства ПВО ликвидировали 94 украинских БПЛА. По данным ведомства, 36 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, 17 — над Белгородской областью, еще 15 — над Воронежской областью. Семь беспилотников уничтожили над акваторией Каспийского моря.

Кроме того, по шесть БПЛА перехватили над Самарской и Астраханской областями, пять — над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику было сбито над Курской областью и Краснодарским краем.

Ранее Белоусов оценил угрозу вторжения ВСУ в приграничные регионы России.