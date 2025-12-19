Российский фигурист заявил, что за него болеют даже за океаном

Фигурист Гуменник: даже за океаном следят за нашими стартами и болеют за меня

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о тренировках у американского специалиста Рафаэля Арутюняна, заявив, что его поддерживают за океаном, передает «Чемпионат».

«Там были иностранные фигуристы. Эндрю Торгашев, с ним немножко пообщались. Он знает русский. очень многие ко мне подходили, фоткались. Даже за океаном следят за нашими стартами и болеют за меня, как говорят», — сказал Гуменник.

Аделия Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате России.